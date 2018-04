Steiermark und Oberösterreich werden Brexit-Opfer

Steiermark und Oberösterreich könnten laut einer vom Europäischen Ausschuss der Regionen in Auftrag gegebenen Studie in Österreich am meisten unter den wirtschaftlichen Folgen des Brexit leiden. Grund ist ihre hohe Exportabhängigkeit vom britischen Markt. Obwohl die Bedingungen eines EU-Austritts noch nicht feststehen, rechnet die Studie mit Nachteilen für zahlreiche europäische Regionen.

(wb)