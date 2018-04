Datenschutz: Facebook richtet sich nach der EU

Brüssel/Wien. An der Europäischen Union kommt Facebook nicht leicht vorbei – auch wenn der US-Internetkonzern es gern anders hätte. Ursprünglich hat das soziale Netzwerk nicht vorgehabt, die strengen europäischen Datenschutzvorschriften auch außerhalb der EU anzuwenden. Doch der Skandal um die Weitergabe von persönlichkeitsbezogenen Daten an die Wahlhelfer von Donald Trump dürfte offenbar zu einem Umdenken geführt haben – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich unter den 87 Millionen betroffenen Facebook-Usern rund 2,7 Millionen EU-Bürger (darunter vermutlich rund 35.000 Österreicher) befinden. Nun will der Konzern offenbar doch die am 23. Mai in Kraft tretenden EU-Datenschutzstandards weltweit befolgen. Europa habe hinsichtlich des Umgangs mit Daten einen Vorsprung, gab Facebook-Vorstandsvorsitzende Sheryl Sandberg vergangene Woche in einem Interview mit der „Financial Times“ zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)