Schutz für Konsumenten

Brüssel.Mit dem am Mittwoch vorgestellten Verbraucherschutzpaket will die EU-Kommission auch unterschiedliche Qualitätsstandards bei Lebensmitteln in West- und Osteuropa beenden. In Ländern wie Ungarn oder der Slowakei war in den vergangenen Jahren immer öfter Kritik daran laut geworden, dass Lebensmittelkonzerne ihre Produkte je Land mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen (z.B. Palmöl statt Butter) verkauften.

Eine EU-Richtlinie zu unfairen Geschäftspraktiken soll nun dahingehend aktualisiert werden, dass nationale Behörden leichter gegen irreführende Praktiken bei Produkten, die in verschiedenen EU-Staaten unter dem gleichen Markennamen verkauft werden, vorgehen können, wenn sich die Zusammensetzung oder die Eigenschaften signifikant unterscheiden. Beispielsweise könnten die Unternehmen gezwungen werden, die Verpackungen oder den Produktnamen zu ändern, um eine Irreführung der Konsumenten auszuschließen.

Das Paket umfasst aber auch mehr Schutz und Transparenz für Onlinebestellungen. Wenn sich beispielsweise Konsumenten auf vergleichenden Onlinemarktplätzen über Produkte informieren, müssen sie Hinweise erhalten, ob die Reihung des Suchergebnisses durch bezahlte Kunden verändert wurde oder nicht. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)