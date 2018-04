Thermische Sanierung aller älterer Häuser

Brüssel. Bis 2050 sollen alle älteren Gebäude in Europa so saniert werden, dass sie fast ohne Ausstoß von Klimagasen geheizt und gekühlt werden können. Das sei das Ziel der Gebäudeeffizienzrichtlinie, die das Europaparlament kommende Woche beschließen will, kündigte der deutsche CDU-Europaabgeordnete Peter Liese am Mittwoch in Brüssel an.

Dafür müssten in den EU-Mitgliedstaaten pro Jahr etwa dreimal so viele ältere Häuser modernisiert werden wie heute. Denn bei der derzeitigen Quote von einem Prozent pro Jahr brauchte man 100 Jahre. Die Richtlinie lässt den EU-Staaten zwar einen Handlungsspielraum. Sie schreibt aber beispielsweise auch konkret vor, dass alle Heizkörper mit sogenannten Thermostatventilen ausgestatten werden müssen. Sie regeln die Raumtemperatur je Heizkörper. Mit dem Ventilaustausch ließen sich laut Liese sieben Prozent des Heizenergieverbrauchs in Wohngebäuden einsparen.

Die Richtlinie ist Teil des Pakets zur Umsetzung der EU-Klimaschutzziele. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)