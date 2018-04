Macron wettert gegen illiberale Demokratien in Europa

"Die Zukunft Europas". Diesen symbolschweren Titel trug die Rede des französischen Präsidenten Emanuel Macron vor dem EU-Parlament in Straßburg. Darint bezeichnete er die "europäische Demokratie als unsere Trumpfkarte". Der größte Fehler wäre es, dieses Modell preiszugeben. "Nicht nur Geld oder ein Vertrag" verbinde Europa, sondern "ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Kultur", betonte er.

Entschieden wandte sich Macron gegen einen Kampf der nationalen Egoismen innerhalb Europas. "Die illiberale Faszination wird von Tag zu Tag größer", spielte der französische Präsident auf die rechtspopulistischen Regierungen in Polen und Ungarn. Brüssel hatte im Dezember ein Grundrechtsverfahren gegen Warschau wegen der Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz eingeleitet. Nach der Wiederwahl des ungarischen Premiers Viktor Orbán sah das Europaparlament auch Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn in ernster Gefahr.

Aber "wenn wir uns nicht klar zu Demokratie mit allen Facetten in Europa bekennen, sind wir auf dem Holzweg". Es dürfe nicht wieder zu Zerreißproben der Vergangenheit kommen. "Wir müssen an der Quelle der Demokratie ansetzen" und man dürfe sich nicht in die eigene Tasche lügen. Es "sollte nicht die todbringende Illusion greifen, die unseren Kontinent in den Abgrund stürzt". Gegenüber einer "autoritären Grundeinstellung überall" sei die Antwort "nicht die autoritäre Demokratie, sondern die Autorität durch Demokratie", so Macron.

Macron fordert kritische Debatte über Europa

Notwendig sei natürlich eine kritische Debatte über Europa. Wesentlich sei die europäische Souveränität, "an die ich hier glaube". Gerade im Vorfeld der anstehenden EU-Wahlen nächstes Jahr sei es wichtig, die Werte hochzuhalten. Dies liege manchmal brach. "Wir müssen innovativ vorgehen". Er wolle nicht, dass die Illusion der Gewalt mit einem Verzicht auf Freiheit verbunden Platz greife, denn das wäre ein "Europa, in dem die Demokratie zur Ohnmacht verurteilt" werde.

Macron mahnte die Europäische Union mit Blick auf die angestrebten Reformen zur Eile. "Bis Ende der Legislaturperiode 2019 müssen wir spürbare Ergebnisse einfahren." So müsse etwa die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben werden. Auch müsse man die "giftige Debatte" über den Umbau des Asylrechts und die Umverteilung von Flüchtlingen lösen. Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, könnten finanziell besser unterstützt werden. Paris wäre auch bereit mehr ins EU-Budget einzuzahlen, falls dieses effizienter werde.

Juncker: "Frankreich ist wieder unter uns"

Macron hatte im Herbst an der Pariser Sorbonne-Universität in einem Grundsatzvortrag zahlreiche Reformen vorgeschlagen, mit denen er Europa stärker integrieren will. Kernpunkt war unter anderem eine engere Verzahnung der Euro-Länder, etwa durch ein gemeinsames Budget für die 19 Staaten. Von den vielen Ideen werden aber wohl nur wenige umgesetzt. Zumindest bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stieß die Rede Macrons auf Zustimmung: "Frankreich ist wieder unter uns", so Juncker.

