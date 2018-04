EU-Hilfe für Zivilgesellschaft

Brüssel. Die Repressalien der ungarischen Regierung gegen missliebige Nichtregierungsorganisationen fordern ihr erstes Opfer: Die Open Society Foundation des US-ungarischen Milliardärs und Philanthropen George Soros beendet nach 34 Jahren ihre Tätigkeiten in Budapest und siedelt ihr Büro nach Berlin um, wie „Die Presse“ am Donnerstag enthüllte. Ministerpräsident Viktor Orbán, der 1989 als junger Mann dank eines Soros-Stipendiums in Oxford studieren durfte, seither aber zu dessen erbittertem Feind wurde, höhnte am Freitag, er werde darüber „Krokodilstränen“ vergießen.

Ähnlichem politischen Druck von ganz oben sind Vertreter der Zivilgesellschaft auch in anderen Mitgliedstaaten ausgesetzt, allen voran in Polen. Um jene Gruppen zu unterstützen, die sich für die im EU-Vertrag verankerten Grundwerte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, fordert das Europaparlament, dass für diese im nächsten Budgetrahmen der Jahre 2021 bis 2027 Mittel eingeplant werden. Die Abgeordneten stimmten mit 489 zu 137 (bei 14 Enthaltungen) dafür, dass dieses „Europäische-Werte-Instrument“ mindestens so viel Geld erhält, wie es die Union bereits jetzt für die Förderung von Demokratie und Menschenrechten außerhalb der EU tut. Im Finanzrahmen 2014 bis 2020 sind dafür 1,33 Milliarden Euro budgetiert.

Gegen dieses Vorhaben stimmten am Donnerstag neben diversen rechtsextremen Hinterbänklern übrigens alle Abgeordneten der polnischen Regierungspartei PiS, der ungarischen Regierungspartei Fidesz sowie sämtliche vier FPÖ-Mandatare Harald Vilimsky, Barbara Kappel, Georg Mayer und Franz Obermayr. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)