Brüssel will Geld von Osten nach Süden verlagern

Brüssel. In Warschau und Budapest läuten die Alarmglocken. „Sie versuchen, das gegen uns durchzusetzen“, zitiert die „Financial Times“ einen Diplomaten aus Osteuropa. Die EU-Kommission will nämlich laut einem ersten Entwurf ihres Budgetvorschlags, der der britischen Zeitung vorliegt, künftig Millionen an EU-Hilfsgeldern aus dem Kohäsionsfonds von mittel- und osteuropäischen Ländern in den Süden verlagern.

Statt das Kriterium der Wirtschaftsleistung pro Kopf als Grundlage des Verteilungsschlüssels zu nutzen, sollen künftig auch die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit und die Belastung durch Migrationswellen eingerechnet werden. Dies würde dazu führen, dass Polen, Ungarn, Tschechien oder die Slowakei deutlich weniger Hilfe für die Stimulierung ihrer Wirtschaft als beispielsweise Italien und Griechenland erhalten würden.

Polen profitierte am meisten

Bisher profitiert Polen am meisten von den Zahlungen aus dem Gemeinschaftsbudget. Rund 77 Milliarden Euro fließen in der aktuellen Budgetperiode 2014–2020 in das Land. Ungarn erhält 22 Milliarden aus dem Topf von insgesamt 350 Milliarden Euro.

Der Kommissionsvorschlag kommt den Forderungen der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, aber auch des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, entgegen, die sich dafür ausgesprochen haben, dass jene Regionen in der EU verstärkt unterstützt werden sollten, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)