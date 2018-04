Rechte Parteien bedienten sich zu viel am EU-Budget

Wien/Straßburg. Sie haben gut von den Geldern der EU gelebt. So gut, dass bei der rechten Fraktion im Europaparlament Europa der Nationen und der Freiheit (ENF), der auch die FPÖ angehört, die Spesenkosten explodierten. Doch die kürzlich öffentlich gewordene Kritik der Rechnungsprüfer an allzu ausgiebigen Champagner-Bestellungen ist nur die Spitze eines Eisbergs. Eine Mehrheit des Europaparlaments hat sich für Änderungen der Parteienfinanzierung ausgesprochen, weil sie bisher vor allem von rechten politischen Gruppen exzessiv ausgenutzt wurde. Da gleichzeitig Rückforderungen von bereits ausgezahlten, aber widerrechtlich genutzten Geldern schlagend werden, drohen den rechten Parteien erhebliche Einbußen.



Es geht um einige Millionen, die künftig Parteien wie der FPÖ nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Wobei gerade die Freiheitlichen durchaus legale Tricks angewandt hatten, um an mehr EU-Gelder zu kommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2018)