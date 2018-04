So wird Datenschutz zur Farce

Über viele Monate wurde in Brüssel diese neue Datenschutzverordnung ausgearbeitet. Sie ist zu einem weltweiten Vorbild geworden. Und was macht Österreichs Regierung? Sie verwässert diesen Schutz, noch bevor er in Kraft tritt.

Es mag noch verständlich sein, dass Unternehmen entlastet werden. Die neue Verordnung bringt nämlich für kleinere Betriebe einen erheblichen Mehraufwand und neue Risken. Aber dass künftig öffentliche Stellen und Unternehmen generell im Datenschutz unterschiedlich behandelt werden, ist eine Farce. Um es klarzustellen: Hier geht es nicht etwa nur um Sicherheitsbehörden. Wenn beispielsweise eine Gesundheitsbehörde Krankendaten nicht nur wie versprochen für wissenschaftliche Zwecke weitergibt oder vergisst, diese zu anonymisieren, bleiben sie straffrei. Das war nie die Idee hinter dieser Regelung, die Personen vor der willkürlichen Weitergabe oder dem intransparenten Weiterverkauf ihrer Daten schützen sollte.

