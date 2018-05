EU-Budget: Förderungen nur für Staaten mit unabhängigen Richtern

Protest aus Osteuropa ist vorprogrammiert: Die EU-Kommission will im nächsten Langfrist-Haushalt die Unterstützung für strukturschwache Regionen an die Unabhängigkeit der Justiz koppeln. "Die Rechtsstaatlichkeit ist eine grundlegende Vorbedingung für ein verlässliches Finanzmanagement und eine wirksame EU-Finanzierung", hieß es laut Nachrichtenagentur Reuters in dem Haushaltsentwurf, der am heutigen Mittwoch von der Kommission vorgestellt werden sollte. Die Unabhängigkeit der Gerichte sei notwendig, um faire Ausschreibungsverfahren zu gewährleisten und bei Betrug einschreiten zu können.

Besonders für Polen und Ungarn wird dieser Plan relevant: Die EU leitete ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Warschau ein. Brüssel sieht dort die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Auch Budapest droht mit dem demokratiefeindlichen Kurs des wiedergewählten Premiers Viktor Orbán ein solches Verfahren.

Gleichzeitig sollen die Ausgaben für andere Bereiche wie Forschung, Digitales, die Stabilität der Euro-Zone und die Grenzsicherung aufgestockt werden. Um das Plus zu kompensieren, soll an anderer Stelle gespart werden. Im Auge hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger dabei vor allem die Landwirtschaft - traditionell einer der größten Posten im jährlich 160 Milliarden Euro schweren EU-Budget. Auf die Landwirte kämen Einschnitte von fünf Prozent bei dem Teil ihrer Einkünfte zu, welche sie produktionsunabhängig jährlich erhielten, sagte er der ARD.

EU-Haushalt soll sich um bis zu 19 Prozent erhöhen

Wegen des Austritts Großbritanniens fällt in der EU bald einer der größten Nettozahler weg. Dadurch werden Brüssel zwölf Milliarden bis 14 Milliarden Euro jährlich fehlen. Die Hälfte davon soll durch neue Einnahmequellen und der Rest durch Kürzungen wettgemacht werden.

Insgesamt aber will Oettinger das Gesamtvolumen für den Finanzrahmen um elf bis 19 Prozent im Verhältnis zur EU-Wirtschaftsleistung erhöhen. Finanzieren will er das durch höhere Beiträge der dann noch 27 EU-Mitgliedstaaten. Der deutsche Haushaltskommissar verlangt dabei bisher von Berlin drei bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. Der neue Haushalt läuft von 2021 bis 2027 und ist traditionell einer der größten Zankäpfel in Brüssel.

Kurz droht "harte Verhandlungen" an

Nach der Präsentation Oettingers stehen lange Verhandlungen im Raum: Die Nettozahler wie die Niederlande und Österreich wollen keinesfalls höhere Beiträge, Polen will sich gegen die Pläne bei der Rechtsstaatlichkeit stemmen. Beim vorherigen Budget zogen sich die Gespräche zwischen der Kommission, den Mitgliedsländern und dem Parlament zweieinhalb Jahre hin.

Kanzler Kurz kündigte am Mittwoch bereits Widerstand an: Der Vorschlag, den die Kommission machen wolle, sei weit davon entfernt, akzeptabel zu sein. Es stünden nun "harte und lange Verhandlungen" bevor, sagte Kurz.

