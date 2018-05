Wie die EU die Rechtsstaatlichkeit ihrer Mitgliedsländer prüfen will

Brüssel. Was tun, wenn eine Regierung seine Gerichtsbarkeit ihrer parteipolitischen Willkür unterwirft – oder ein Patronagesystem schafft, welches die milliardenschweren Subventionen aus Brüssel einem Klüngel politisch vernetzter Oligarchen zuschanzt? Diese beiden Missstände lassen sich in der Union an den Beispielen Polens und Ungarns veranschaulichen. Die von der nationalkonservativen PiS-Partei geführte Regierung in Warschau schaltet nicht nur nach Ansicht der Juristen der Kommission die polnische Gerichtsbarkeit politisch gleich. In Ungarn wiederum enthüllen journalistische Recherchen und Berichte europäischer Prüfstellen, dass ein Großteil der öffentlichen Aufträge einer kleinen Gruppe von Freunden des Ministerpräsidenten Viktor Orbán sowie seines Schwiegersohnes zufließen – und diese Aufträge werden zum Großteil von den europäischen Steuerzahlern finanziert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)