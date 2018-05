Tierversuche: Forderung nach globalem Verbot

Wien/Brüssel. Seit fünf Jahren ist es Kosmetikunternehmen EU-weit untersagt, für einzelne Inhaltsstoffe ihrer Produkte Tierversuche durchzuführen. Ein Verbot für den Verkauf von an Tieren getesteten Kosmetika existiert gar schon seit 2009.

Nun fordern die EU-Abgeordneten in einer parlamentarischen Resolution, Tierversuche für Kosmetikprodukte auch weltweit zu verbieten. „Niemand möchte, dass sein Shampoo oder seine Gesichtscreme an Tieren getestet wurde“, so der ÖVP-Abgeordnete Lukas Mandl. Deshalb solle die EU sich bei den Vereinten Nationen für ein globales Verbot einsetzen.

„Welt kann von EU lernen“

„In 80Prozent aller Länder weltweit sind Tierversuche und der Handel mit Produkten aus Tierversuchen immer noch völlig legal“, ärgert sich Mandl. „Die Welt kann hier von der EU lernen“, meint auch SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach: „Es ist auch ohne Tierversuche möglich, die strengsten Sicherheitskriterien einzuhalten.“

Allerdings haben selbst Konsumenten in der EU nach wie vor keine Garantie, dass für das erworbene Kosmetikprodukt kein Tier leiden musste. Denn jene Produkte, deren Inhaltsstoffe schon vor 2013 an Tieren getestet wurden, dürfen weiterhin verkauft werden. Dasselbe gilt für Kosmetika, die außerhalb der EU an Tieren getestet wurden. (red.)

