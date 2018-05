Rechtsstaat: Kopenhagens langer Schatten

Brüssel. Der Satz ist lapidar, doch er beschreibt eine Zeitenwende in der jüngeren Geschichte Europas: „Der Europäische Rat hat heute beschlossen, dass die assoziierten mittel- und osteuropäischen Länder, die dies wünschen, Mitglieder der Europäischen Union werden können.“ So steht es in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Kopenhagen geschrieben, der am 22. Juni 1993 erstmals die Bereitschaft der Union festhielt, die bis vor Kurzem noch von Moskau unterdrückten mittel- und osteuropäischen Republiken beitreten zu lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2018)