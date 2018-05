Athen sucht Vision für einen Neubeginn

Athen. Mit einer allgemein gehaltenen Power-Point-Präsentation erfüllte Griechenland bei der Euro-Gruppen-Sitzung Ende April eine von den Gläubigern vorgegebene Pflichtübung: Finanzminister Euklid Taskalotos musste seinen Kollegen eine umfassende Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre vorlegen. In Brüssel stand an erster Stelle das Ziel, das für das Publikum, die Finanzminister der Euroländer, Priorität hatte: Athen garantierte die Einhaltung der Budgetziele, das heißt des primären Haushaltsüberschusses, das ist das Budgetplus ohne Schuldendienst, von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2022.



Ein paar Tage später, bei seiner Grußbotschaft zum 1. Mai, sah der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras die Prioritäten anders. Er sprach von einer Wachstumsstrategie, die die Arbeitnehmer in den Mittelpunkt stellt; er versprach die stückweise Anhebung des Mindestlohns nach dem Ausstieg aus dem europäischen Rettungsschirm Ende August 2018 und die Aufwertung der Kollektivverhandlungen – derzeit werden die Mindestlöhne vom Staat festgesetzt.



Der Premier versucht also sichtlich, mit seiner Wachstumsstrategie auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.

12.05.2018