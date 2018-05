Vorsitz-Opening am Berg

Wien. Österreichs Regierung plant einen lockeren Einstieg in die EU-Präsidentschaft. Am 30. Juni soll das Vorsitz-Opening auf der Schladminger Planai stattfinden. Dabei soll auch die Bevölkerung mit einem Familienpicknick am Berg mitfeiern. In Anwesenheit der Regierungsspitze und des bulgarischen Ministerpräsidenten, Bojko Borissow, als Vertreter des scheidenden Vorsitzlandes, sollen heimische Spezialitäten gereicht werden.

Mit Speckbroten, Brettljause und Getränken soll auf die halbjährige EU-Präsidentschaft eingestimmt werden. Die Veranstaltung wird „Servus Europa“ heißen. Vorgesehen ist, dass die Teilnehmer mit der Regierungsspitze persönliche Gespräche führen können.

Im Anschluss an das Picknick findet in der Nacht auf 1. Juli, dem eigentlichen Start der Präsidentschaft, ebenfalls in Schladming ein großes Europakonzert statt. Dafür wird derzeit noch vorbereitet.

Nach den Plänen der Regierung sollen Musikgruppen aus ganz Europa auftreten. Derzeit läuft noch das Auswahlverfahren. Aus dem Bundeskanzleramt heißt es: „Es werden Künstlerinnen und Künstler quer durch alle musikalischen Genres aus ganz Europa spielen.“ Neben internationalen Hits werden auch österreichische Vertreter nicht zu kurz kommen. Deshalb versuchen die Organisatoren, populäre heimische Interpreten zum Mitwirken zu motivieren. Angedacht ist eine Teilnahme von bekannten Gruppe wie Opus, die Seer, aber auch des erfolgreichen Teilnehmers beim Song Contest, César Sampson. (APA/wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)