EuGH eröffnet neue Front im Streit mit Polen

Luxemburg. Bisher konnte sich die polnische Regierung in ihrem Konflikt mit der EU-Kommission in relativer Sicherheit wiegen: Die Prozedur, die die Brüsseler Behörde im vergangenen Dezember wegen der Gleichschaltung der polnischen Gerichtsbarkeit gegen Warschau eingeleitet hat, ist erstens langwierig, zweitens politisch und drittens von der Zustimmung aller Mitgliedstaaten abhängig – was angesichts der Unterstützungsbekundungen des ungarischen Premiers, Viktor Orbán, an Warschau unrealistisch erscheint. Doch schon demnächst könnte der Eingriff in die Gewaltenteilung durch die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) reale Konsequenzen haben, und zwar aufgrund einer Intervention des Europäischen Gerichtshofs.

Irland + Portugal = Problem für Polen

Am heutigen Freitag wird in der Großen Kammer des EuGH das Eilvorabentscheidungsverfahren C-216/18 verhandelt. Dieses Verfahren geht auf eine Entscheidung des High Court in Dublin zurück. Die irische Justiz hat sich nämlich im März geweigert, einen des Drogenhandels verdächtigen Polen in seine Heimat auszuliefern. Der Grund: Angesichts der Justizreformen äußerte die zuständige Richterin ernsthafte Zweifel daran, dass der Beschuldigte in Polen auf ein faires Verfahren hoffen könne, und ersuchte den EuGH um eine Stellungnahme – es geht um die Frage, ob das polnische Rechtswesen nach dem Umbau durch die Nationalpopulisten noch vertrauenswürdig genug sei, um Verdächtige ohne eingehende Prüfung, nur auf Basis des Europäischen Haftbefehls, aus anderen EU-Mitgliedsstaaten nach Polen zu überstellen.

Die Causa ist insofern brisant, als ihre Implikationen weit über das Instrument des Europäischen Haftbefehls hinausgehen. Um diese Konsequenzen zu begreifen, muss man allerdings den aktuellen Fall mit einem EuGH-Urteil vom Februar koppeln, bei dem es um zeitlich befristete Gehaltseinbußen für Richter in Portugal ging (Rechtssache C-64/16). Anlässlich dieses Rechtsstreits (der übrigens zugunsten der portugiesischen Regierung ausgegangen war) erklärte sich der EuGH nämlich zur obersten Instanz, um über die Unabhängigkeit der Richter in den Mitgliedstaaten zu befinden.

Kommen die Luxemburger Höchstrichter zu dem Schluss, dass ihren polnischen Kollegen nur noch bedingt zu trauen sei, wäre die uneingeschränkte Teilnahme Polens auf dem EU-Binnenmarkt infrage gestellt. Im vorliegenden Fall geht es zwar nur um einen Auslieferungsantrag, doch es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sich die Zweifel an der Unabhängigkeit der polnischen Justiz auf andere Bereiche ausdehnen würden – etwa auf die Vergabe öffentlicher Aufträge.

Seit ihrem Wahlsieg im Herbst 2015 hat die PiS-Regierung in mehreren Schritten die obersten Gerichte des Landes de facto lahmgelegt und anschließend eine weitreichende Justizreform auf den Weg gebracht, mit der die politische Kontrolle der Gerichte durch den Justizminister etabliert wird, was den im Artikel2 des EU-Vertrags verankerten Grundwerten widerspricht. Sowohl die EU-Kommission als auch die Venedig-Kommission des Europarats haben die Maßnahmen scharf kritisiert und die Wiederherstellung des Status quo ante gefordert – bis dato vergeblich. Im Zuge des durch die Brüsseler Behörde im Dezember initiierten Rechtsstaatlichkeitsverfahrens hat sich Warschau zu einigen kosmetischen Veränderungen bereiterklärt, die Brüssel nicht weit genug gehen.

Gegenüber den eigenen Wählern stellt PiS den Streit als einen von der EU und Deutschland orchestrierten Versuch dar, Polen an die Kandare zu nehmen.

