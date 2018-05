Große Einbußen für Osteuropa

Brüssel. Mehrere osteuropäische EU-Staaten sollen nach den Vorstellungen der Kommission künftig um fast ein Viertel weniger Regionalförderungen erhalten als derzeit. Internen Berechnungen der Brüsseler Behörde zufolge würde Polen zwar auch in den Jahren von 2021 bis 2027 der größte Empfänger derartiger Entwicklungshilfen aus dem Unionsbudget bleiben, jedoch für diese Periode 64,4 Milliarden Euro erhalten, während es von 2014 bis 2020 83,9 Milliarden Euro sind. Das wäre, sofern das Europaparlament und vor allem die nationalen Regierungen diesem Vorschlag zustimmten, eine Kürzung um 23,3 Prozent.

Noch stärker wären die Einbußen Ungarns, Tschechiens, Estlands und Litauens. Sie würden jeweils 24 Prozent ihrer bisherigen Förderungen aus den Regional- und Kohäsionstöpfen der EU verlieren. Bei diesem Wert würde ein Mechanismus schlagend, der noch größere Kürzungen stoppt. Deutlich weniger Geld aus Brüssel für den Bau von Infrastruktur und die Modernisierung der Wirtschaft erhalten auch die Slowakei (minus 21,7Prozent) sowie Deutschland (minus 20,6Prozent). Österreich, das als eines der reichsten Länder der Welt schon bisher nur geringe Mittel aus diesen Fonds beantragen kann, dürfte über die sieben Jahre des Finanzrahmens weiterhin unverändert 1,3 Milliarden Euro erwarten, zeigen die internen Berechnungen der Kommission. Im Gegenzug würden die Mittelmeerstaaten mehr Kohäsionsförderungen erhalten. Spaniens Ansprüche dürften laut dem Vorschlag der Kommission um fünf Prozent auf 34 Milliarden Euro steigen, die Italiens um 6,4 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro und jene Griechenlands um acht Prozent auf 19,2 Milliarden Euro. In der Berichterstattung gibt es bisweilen Abweichungen von diesen Werten, was daran liegt, dass die Kommission sowohl mit inflationsbereinigten Zahlen in Preisen des Jahres 2018 als auch mit rein nominellen Werten hantiert.

„Ein gutes Zeichen“

Der Hauptgrund für diese Verschiebungen liegt darin, dass Osteuropa die Finanzkrise wesentlich besser überstanden hat als die genannten südeuropäischen Staaten. Ihre Volkswirtschaften wuchsen stärker – und wurden schlicht zu wohlhabend für viele dieser Förderprogramme. „Die natürliche Folge dessen, dass man reicher wird, ist ein schrittweiser Rückgang bei der Unterstützung aus der Kohäsionspolitik. Das ist eine Tatsache und letztlich ein gutes Zeichen“, sagte die rumänische EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Creţu.

Die Kohäsionspolitik macht derzeit rund ein Drittel des Unionsbudgets aus und ist mit der Landwirtschaft der größte Posten. 373 Milliarden Euro hätte die Kommission für die Jahre 2021–2027 gern, in der derzeitigen Finanzperiode sind es rund 352 Milliarden Euro. (go)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)