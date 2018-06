EU-Reform: Merkels Angebot an Macron

Berlin. Und sie bewegt sich doch: Nachdem die deutsche Regierung ihre europapolitischen Karten lange Zeit bedeckt hielt und dem französischen Staatschef, Emmanuel Macron, das Feld überließ, um seine Vorstellungen einer EU-Reform zu artikulieren, bringt sich nun auch Angela Merkel in die Debatte ein. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ legte die deutsche Bundeskanzlerin dar, wie sie die EU krisenfester und beständiger machen möchte.

Keine Integration des Rettungsschirms

Im Zentrum von Merkels Überlegungen steht die Wirtschafts- und Währungsunion, der in Italien eine neue Bewährungsprobe drohen könnte, da die Pläne der populistischen Zweierkoalition in Rom die Brüsseler Vorgaben sprengen dürften. Nach den Worten der Bundeskanzlerin will sich Berlin für die Umwandlung des mit 700 Mrd. Euro dotierten Euro-Rettungsschirms ESM in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) einsetzen. Die Voraussetzung: Der EWF wird erstens nicht in die bestehenden EU-Strukturen integriert und bleibt somit ein zwischenstaatliches Vehikel (wodurch jeder Teilhaber sein Vetorecht behält); und sein Aufgabenbereich soll zweitens möglichst eng bleiben.

Der Euro-Fonds soll Mitglieder der Währungsunion nur dann unterstützen, wenn die gesamte Eurozone in Gefahr ist, und seine Hilfen sollen an Reformvorgaben und die Wiederherstellung der „Schuldentragfähigkeit“ geknüpft sein. Letzteres bedeutet nichts anderes als eine verbindliche Beteiligung der Gläubiger des betroffenen Eurozonenmitglieds an den Kosten der Budgetsanierung und stößt in Frankreich auf Skepsis. Zusätzlich schlägt Merkel einen „Investivhaushalt für die Eurozone“ in niedriger zweistelliger Milliardenhöhe vor, der die europäische „Innovationsfähigkeit stärken“ soll.

Der Élysée-Palast begrüßte die deutschen Vorschläge: Merkel „nähert sich der französischen Sichtweise an“ hieß es aus Paris. Die deutsch-französischen Reformüberlegungen sollen nun gemeinsam bei einem Treffen am Rande des G7-Gipfels in Kanada am kommenden Wochenende konkretisiert werden. (ag./la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)