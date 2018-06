Wenig Chancen auf Verkleinerung der EU-Kommission

Wien. „Ich finde, wenn wir in Europa sparen wollen, sollte Brüssel mit gutem Beispiel vorangehen und auch bei den Verwaltungsausgaben kürzen“ – mit diesen Worten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die seit Jahren schwelende Debatte um den Brüsseler Etat wieder angefacht. In einem Interview mit der „Welt“ brachte Kurz die Verkleinerung der Brüsseler Behörde als Sparoption ins Spiel: „Wenn die Zahl der Kommissare von 28 auf 18 reduziert wird, würde das nicht nur zu Einsparungen führen, sondern die Kommission auch deutlich effektiver machen.“ Der zweite Sparvorschlag betrifft das Europaparlament – konkret den doppelten Sitz des Abgeordnetenhauses, das zwischen Brüssel und Straßburg pendelt. Der regelmäßige Umzug, der Kosten in niedriger dreistelliger Euro-Millionenhöhe verursacht, sei ein „Unsinn“ und gehöre beendet, so Kurz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)