„Das ist ein Sieg Italiens“

Brüssel. Italiens neuer Innenminister, Matteo Salvini, begrüßte das Scheitern der Reform des EU-Asylsystems und sprach von einem „Sieg Italiens“. Bei einem EU-Innenministerrat am Dienstag in Luxemburg hatten mehrere EU-Staaten, darunter Italien, angekündigt, dem Kompromissentwurf der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft nicht zuzustimmen. Darin war vorgeschlagen worden, dass jene Länder, in die Asylwerber zuerst einreisen, für diese acht Jahre zuständig sein sollten. Eine Verteilung von Flüchtlingen zur Entlastung der am meisten betroffenen Länder hätte mit Auflagen verbunden werden sollen. Doch den schärfsten Widerstand gegen eine solche schrittweise Flüchtlingsverteilung hatten bereits im Vorfeld die Visegrád-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen erkennen lassen. Aber auch Deutschland wollte das Paket nicht mittragen. Österreich hatte ebenfalls Vorbehalte. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)