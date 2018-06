Die Fallstricke des EU-Vorsitzes

Wien/Brüssel. Für Österreichs Bundesregierung war es ein erster Testlauf im Scheinwerferlicht der EU-Bühne: Der wöchentliche Ministerrat wurde am gestrigen Mittwoch zur Vorbereitung der sechsmonatigen Ratspräsidentschaft in Brüssel abgehalten, danach fanden Treffen in der EU-Kommission statt. Rund 2000 Sitzungen muss die Regierung während des halbjährigen EU-Vorsitzes leiten, dazu kommt der außerordentliche EU-Gipfel im September in Salzburg – eine organisatorische Mammutaufgabe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)