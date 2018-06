Niederländische Polizei nahm zwei Terrorverdächtige fest

In den Niederlanden hat die Polizei zwei Männer wegen der mutmaßlichen Vorbereitung eines "terroristischen Verbrechens" festgenommen. Die 22 und 27 Jahre alten Verdächtigen, die Mitglieder einer "Terrororganisation" gewesen sein sollen, wurden nach Polizeiangaben am Donnerstag in Rotterdam festgesetzt. Der niederländische Geheimdienst hatte der Polizei zuvor einen Hinweis gegeben.

Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der beiden Verdächtigen wurden nach Polizeiangaben Telefone, USB-Sticks und weitere Datenträger beschlagnahmt. Die Männer kommen demnach für zunächst zwei Wochen ins Gefängnis und dürfen lediglich mit ihren Anwälten Kontakt aufnehmen.

Erst am Montag hatte die niederländische Polizei drei Männer in verschiedenen Städten festgenommen. Die DNA der Verdächtigen war an Waffen festgestellt worden, die französische Behörden vor zwei Jahren in einem Pariser Vorort bei den Drahtziehern eines vereitelten Anschlags gefunden hatten. Bisher blieben die Niederlande, anders als ihre Nachbarländer, von islamistischen Anschlägen verschont.

(APA)