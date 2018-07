Strache: Keine Asylanträge in "Anlandeplattformen"

Österreich möchte zum Auftakt seines EU-Ratsvorsitzes eine radikale Reform des EU-Asylwesens diskutieren. Das bekräftigte Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Montag. Er verteidigte in einem Interview im Ö1-"Morgenjournal" die Forderung der Regierung, wonach Migranten in sogenannten "Anlandeplattformen" in Afrika keine Asylanträge stellen sollen. In einem Papier, das vorige Woche bei einem Treffen in Wien vorgelegt wurde, schlug Türkis-Blau bekanntlich vor, dass "keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden" sollen.

"Es muss klar sein, dass in diesen Zentren keine Asylanträge gestellt werden, denn sonst hätten wir ja eine weitere Anziehung und es beginnt die Schlepperei von vorne", sagte Strache im ORF-Radio.

Es sei "selbstverständlich klar, dass man die Probleme anderer Kontinente nicht lösen" könne. Doch: "Wir müsse überlegen, wie wir durch Investitionen vor Ort in Afrika den Menschen Perspektiven bieten können", so Strache. Denn: "Was man nicht will, ist eine Massenimmigration."

Auf die Frage, wo künftig Asylanträge gestellt werden sollen, meinte Strache, das sei ein "Diskussionsfeld, das offen ist." Das könnte zum Beispiel in Botschaften sein.

"Massenmigration aus Wirtschaftsgründen"

Auf den Einwand, dass es in vielen Krisenregionen keine Möglichkeit gebe, in Botschaften um Asyl anzusuchen, sagte der Vizekanzler: "Deshalb sind wir ja in einem Diskussionsprozess." Und weiter: "Aber selbstverständlich muss uns allen klar sein, dass wir die vielschichtigen Probleme anderer Kontinente nicht dadurch lösen werden können, dass wir die Transfers nach Europa organisieren." Ziel sei es, die "Massenmigration aus Wirtschaftsgründen" zu stoppen, sagte Strache.

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hatte das Papier, das vorige Woche vorgelegt wurde, als "Denkanstoß auf Beamtenebene" bezeichnet. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte danach aber gesagt, es sei durchaus das Ziel, mittelfristig Plattformen für Migranten in Afrika zu schaffen. In dem Text hatte es auch geheißen, dass auch dann keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden sollen, wenn Schutzsuchende aus direkten Nachbarstatten kommen.

>>> Strache im ÖP1-"Morgenjournal"

(bin/APA)