Staatschefs müssen torkelnden Juncker halten

Was war da am Mittwoch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker los? Bilder vom gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs beim Nato-Treffen in Brüssel zeigen den 63-Jährigen schwankend. Die Präsidenten Finnlands und der Ukraine, sowie der Ministerpräsident der Niederlande, versuchten Juncker auf den Beinen zu halten.



Im Internet sorgte außerdem ein Video von der Szene für große Aufmerksamkeit. Dort war zu sehen, dass Juncker nicht nur beim Treppenlaufen Probleme hatte. Weitere Fotos vom Nato-Gipfel am Mittwoch zeigten Juncker aber auch in einem Rollstuhl. Ob dies eine Vorsichtsmaßnahme war, bliebt offen.

Sein Büro erklärte am Donnerstag auf Anfrage: „Es wäre nicht angemessen, irgendwelche gesundheitlichen Probleme öffentlich zu diskutieren.“

Jean-Claude Juncker hatte in der Vergangenheit wiederholt über Ischiasbeschwerden geklagt. Bisweilen wurde er auch schon bei früheren öffentlichen Anlässen beim Treppensteigen gestützt. Zweifel an seiner gesundheitlichen Eignung hatte Juncker schon 2014 zurückgewiesen.

Nach Äußerungen des niederländischen Finanzministers Jeroen Dijsselbloem, Juncker sei „ein verstockter Raucher und Trinker“, erklärte er damals, er habe kein Alkoholproblem.

Wenige Stunden nach dem Zwischenfall vom Mittwoch nahm Juncker am Donnerstagmorgen wieder wie geplant am Programm des Nato-Gipfels teil.

(dpa/red.)