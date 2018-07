Euro ist für Italiens Vizepremier ein Experiment

Für Matteo Salvini ist der Euro, "ein Experiment, das schlecht began". Der Vizepremier betonte trotz der Kritik an der EU-Währung, dass die italienische Regierung Italien zum Euro stehe. Ein Austritt sei nicht im Regierungsprogramm vorgesehen, sagte er am Montag in Moskau. Salvini ist auch Innenminister und Chef der rechten Lega, die mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Rom eine Koalition bildet.

Umfragen zeigen zwar, dass die Mehrheit der Italiener für einen Verleib ihres Landes in der Eurozone ist. Das Szenario eines Ausstiegs der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone halten manche Analysten aber nicht für ausgeschlossen. Ein solcher "Italexit" hätte unabsehbare Folgen für die seit 20 Jahren existierende Gemeinschaftswährung.

"Heuchelei Europas"

Salvini hat die EU unterdessen aufgerufen, Libyen als sicheren Hafen für Migranten zu erkennen. "Wir müssen die Regeln ändern", so Salvini bei einer Pressekonferenz. "Es besteht die grundsätzliche Heuchelei Europas, das den Libyern Geld gibt und die Küstenwache ausbildet, Libyen jedoch nicht als sicheren Hafen betrachtet", sagte Salvini.

Der einzige Weg zur Bekämpfung des Menschenhandels, sei die Migrantenabfahrten zu stoppen. "Wir müssen Tunesien, Marokko, Libyen und Ägypten bei der Kontrolle von Meeren, Häfen und Grenzen unterstützen", erklärte Salvini.

Hilfe für Afrika

"Europa muss die Migranten retten, sie zugleich alle dorthin zurückführen, von wo sie abgefahren sind. Man muss Wege schaffen, damit in Afrika politisches Asyl in Europa beantragt werden kann. Unser Ziel ist, dass keine Person mehr abfährt und niemand mehr in Italien, also in Europa, landet. Die EU muss einsehen, dass dies die einzige Lösung für die Flüchtlingsproblematik ist", sagte Salvini.

Der italienische Vizepremier und Lega-Chef bekräftigte seine Forderung an Brüssel nach mehr Hilfen für Afrika. Er bestätigte, dass die italienischen Häfen für NGO-Schiffe geschlossen bleiben werden. Zwei NGO-Schiffe seien in Richtung libyscher Gewässer unterwegs. "Es ist offenkundig, dass sie Komplizen des Schleppereigeschäfts sind. Diese Schiffe werden nicht in Italien eintreffen", versicherte Salvini.

(APA/Reuters)