Kritik an Grenzschließungen: „Europa hat sein Gedächtnis verloren“

Die Schließung von Grenzen und Häfen für Flüchtlinge und das Vorgehen europäischer Regierungen in der Asylfrage geraten vermehrt in Kritik. „Auf die Ankunft von Flüchtlingen, die von Krieg und Hunger getrieben sind, ist die Antwort von verschiedenen europäischen Staaten nicht eine humanitäre Aufnahme, sondern die Schließung von Grenzen“, stellt das Internationale Komitee der Nazi-Konzentrationslager (ANED) fest. „Europa scheint sein Gedächtnis verloren zu haben: Viele Europäer waren vor und nach dem Krieg selbst Flüchtlinge“, heißt es in einer in Mailand unterzeichneten Resolution des Komitees. Die Vertreter der KZ-Gedenkstätten warnten: „Egoismus und die Angst vor dem anderen dürfen die Werte des Humanismus . . . nicht ersetzen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2018)