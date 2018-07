Vilimsky: "Je größer diese Allianz wird, umso besser"

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat die Teilnahme seiner Partei an dem für die Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai 2019 von Italiens Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini angekündigten populistischen EU-weiten Bündnis bestätigt. Er stehe jetzt schon in einer Allianz mit Salvini und der Lega, sagte Vilimsky der Tageszeitung "Kurier" (Samstagsausgabe).

"Je größer diese Allianz wird, umso besser", so der Delegationsleiter der freiheitlichen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Salvini hatte gegenüber der US-Tageszeitung "Washington Post" ein Bündnis von Europas populistischen und rechtsnationalen Parteien angekündigt und die Bedeutung der nächsten EU-Parlamentswahl unterstrichen.

Europa sei bisher stets aufgrund eines Abkommens aus Sozialisten und EVP regiert worden, kritisierte der Chef der rechten Lega. "Ich will die Parteien vereinen, die die neue Mehrheit im EU-Parlament bilden werden, die Parteien in Österreich, den Niederlanden, in Schweden, Frankreich und Deutschland", so Salvini.

