Europaminister Blümel: „Harter Brexit wäre für beide Seiten eine Katastrophe“

Die Presse: Sie sind Kunstminister in einem Kulturland wie Österreich, Medienminister in Zeiten eines medialen Umbruchs und Europaminister in einer Phase des EU-Vorsitzes. Wollten Sie all diese Herausforderungen wirklich auf einmal?



Gernot Blümel: Es ist herausfordernd, das stimmt. Aber ich freue mich mitzugestalten. Man geht ja in die Politik, um gestalten zu können und nicht, um zuzusehen. Ich bin froh, dass wir das mit viel Engagement tun.



Es gibt auch die Ansicht, dass Sie das Falsche tun.



Unterschiedliche Ansichten gibt es immer, aber ich habe noch nicht gehört, dass wir zu wenig tun würden.



Ihr deutscher Amtskollege Michael Roth hat gemeint, dass Österreichs Regierung eigentlich nur ein Thema hat: Migration. Warum dominiert dieses Thema so?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2018)