Wie gefährlich sind Tätowierungen?

Wien. Soll es eine Rose sein, ein brüllender Löwe oder lieber, ganz dezent, die Initialen des Partners? Zwölf Prozent der Europäer sind tätowiert, unter Jugendlichen sogar jeder Vierte – und die Tendenz ist stark steigend. Während den Liebhabern der Körperkunst vor allem Motiv und Qualität des gewünschten Tattoos wichtig sind, sorgt sich die Europäische Union um die Gesundheit der Tätowierten. Denn bis heute gibt es keine EU-weiten Vorgaben dafür, welche Inhaltsstoffe in die Haut injiziert werden dürfen – ganz anders als etwa in der Textil- oder Kosmetikindustrie, die strengen Regulierungen unterworfen ist. Auch in Österreich selbst unterliegt die Zusammensetzung permanenter Tätowierfarbe bis dato keiner konkreten Regelung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2018)