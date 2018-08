Flüchtlinge: „Klarer Plan, nach Norden zu reisen“

Madrid. Es ist ein bedeutendes Willkommensgeschenk für Deutschlands Bundeskanzlerin, Angela Merkel: Kurz vor ihrem Besuch bei Spaniens Ministerpräsidenten, Pedro Sánchez, am Wochenende, der sie für zwei Tage auf seinen Feriensitz in Andalusien einlud, stimmte Sánchez einem Rückführungsabkommen von Flüchtlingen nach Spanien zu. Dabei geht es um die schnelle und unbürokratische Abschiebung jener Schutzsuchenden, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, für deren Asylantrag aber Spanien zuständig ist, weil die Menschen dort zuerst registriert worden sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)