„Si vis pacem, para bellum“ (Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor), sagt der Lateiner. Da angesichts des schwierigen Verlaufs der Brexit-Verhandlungen ein künftiger Handelskrieg zwischen London und der EU keineswegs mehr ausgeschlossen werden kann, veröffentlichte die britische Regierung nun ein erstes Paket von „technischen Mitteilungen“ über ihre Vorbereitungen für den Fall eines EU-Ausscheidens ohne Folgeabkommen. Es macht die Dramatik eines solchen Szenarios deutlich. Zugleich betonte aber Brexit-Minister Dominic Raab im Sinne der alten Römer: „Wir sind zuversichtlich, dass ein gutes Abkommen in unserem gemeinsamen Interesse das wahrscheinlichste Ergebnis sein wird.“



Obwohl ein „No deal“-Szenario nach Ansicht des Brexit-Ministers „weder erwünscht noch erwartet“ sei, legte die Regierung erstmals in 25 Bereichen ihre Planungen für den Ernstfall dar. Dazu zählten zentrale Materien wie die Aufrechterhaltung ungestörter Handelsbeziehungen oder ein künftiger Ersatz für EU-Zahlungen durch nationale Subventionen ebenso wie Spezialthemen – etwa der Umgang mit gentechnisch behandelten Lebensmitteln. In den Papieren wie in der Präsentation Raabs zeigte sich London um Kontinuität bemüht: „Selbst wenn die Verhandlungen scheitern sollten, werden wir uns weiter als verantwortungsbewusste europäische Nachbarn, Partner und Verbündete erweisen“, so der Minister.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)