Italiens Regierung auf Jörg Haiders Spuren

Brüssel. Wo Matteo Salvini und Luigi Di Maio heute sind, waren Jörg Haider und Karl-Heinz Grasser vor fast zwei Jahrzehnten schon. Verärgert und verstört über die abgestimmten bilateralen Sanktionen der damals 14 anderen EU-Mitgliedsregierungen gegen die erste schwarz-blaue Bundesregierung stellte der damalige FPÖ-Chef Haider in einem Gespräch mit der Nachrichtenillustrierten „News“ eine Einstellung der österreichischen Beitragszahlungen in den Unionshaushalt in den Raum. „Es wäre interessant zu prüfen, ob man mit der Einstellung der EU-Zahlungen nicht auch schon die Mitgliedschaft zurücklegt“, sagte Haider. FPÖ-Finanzminister Grasser drohte damals zumindest mit einer verzögerten Zahlung der monatlich fälligen Raten an Brüssel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)