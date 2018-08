Litauens Verteidigungsminister: „Leider haben wir Putins Tanz verpasst“

Wien. Donnerstagvormittag sitzen die Verteidigungsminister der EU im Austria Center zusammen. Irgendwann ergreift Litauens Ressortchef, Raimundas Karoblis, das Wort. Er dankt den Österreichern für die Gastfreundschaft. So wie das üblich ist. Doch dann setzt er zu einer Spitze gegen den Veranstalter an. „Leider haben wir Putins Tanz verpasst und kein ähnliches Unterhaltungsprogramm bekommen.“ Man solle doch so etwas entwickeln. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Die meisten Minister jedoch lachen. So schilderte die Szene jedenfalls der litauische Verteidigungsminister im „Presse“-Gespräch. Es bleibe nichts übrig, „außer zu lachen und darüber Witze zu machen“, sagte Karoblis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)