Brexit: Was Österreich blüht

Wien. Steuern die Briten und die Europäer auf den großen Krach zu? In den Verhandlungen um den EU-Austritt Großbritanniens, der am 29. März 2019 stattfinden wird, scheinen die Fronten verhärtet – der Brexit, wie ihn sich Premierministerin Theresa May vorstellt, ist weder mit den Vorstellungen der Hardliner in ihrer eigenen Partei noch mit den Vorgaben der EU vereinbar. Doch je länger dieser Stellungskrieg andauert, desto größer die Gefahr eines unkontrollierten Ausscheidens aus der EU.



-Dass eine Scheidung im Unfrieden gravierende Konsequenzen für die Briten selbst hätte, liegt auf der Hand. Doch welche Auswirkungen hätte ein unversöhnlicher Brexit auf Österreich? „Die Presse“ skizziert die Folgen eines harten Bruchs anhand der vier Grundfreiheiten, die den Kern des europäischen Binnenmarkts darstellen: des freien Waren-, Dienstleistungs-, Finanz- und Personenverkehrs.





("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)