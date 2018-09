Manfred Weber: Der andere CSU-Politiker

„Er ist vielleicht der kommende Mann in der CSU“, sagte Alexander Putz, FDP-Bürgermeister von Landshut über Manfred Weber, der aus dem selben Landkreis stammt. Vielleicht war das Wunschdenken, denn Weber, war bisher das liberale, proeuropäische Feigenblatt der strikt konservativen Christlichsozialen. Nun tritt der „Anti-Söder“, wie ihn deutsche Medien bezeichnen, aber nicht in Bayern, sondern in Brüssel für ein Spitzenamt an. Am Mittwoch gab er seine Kandidatur als Nachfolger von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekannt.



Weber hat das EU-Bashing seiner Partei nie unterstützt. Er ist seit 2004 Europaabgeordneter. In Brüssel und Straßburg arbeitete er sich kontinuierlich in der EVP-Fraktion nach oben, deren Leitung er 2014 übernahm. Als Chef der größten politischen Gruppe im Europaparlament kann er die EU-Politik nun mitgestalten. Weber nutzte diese Position, um sich als gemäßigter Konservativer zu präsentieren, der auch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihren Plänen kaum in die Quere kam.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)