Kurz trifft Merkel noch vor EU-Sondergipfel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag in einer Woche (16. September) bei seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel (CDU) in Berlin zu Gast sein. Das teilte die deutsche Bundesregierung am Freitag mit. Das Treffen diene dem Austausch über aktuelle europapolitische Themen und der Vorbereitung des EU-Sondergipfels am 19. und 20. September in Salzburg.

Das Bundeskanzleramt in Wien bestätigte, dass es in der deutschen Hauptstadt politische Konsultationen im Vorfeld des Gipfels geben wird. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs dürfte die Flüchtlingspolitik der EU ein zentrales Thema sein. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich Ende Juni unter anderem auf Druck Italiens und Deutschlands auf eine Verschärfung des Kurses in der Flüchtlingsfrage geeinigt.

Der damalige Gipfel unterstützte Pläne, Aufnahmezentren außerhalb der EU für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zu prüfen, sogenannte "Ausschiffungsplattformen" etwa im Norden Afrikas. Zudem sollen aus Seenot gerettete Migranten in von EU-Mitgliedstaaten freiwillig eingerichtete Aufnahmezentren gebracht werden, um Italien zu entlasten. Österreich hat seit Anfang Juli für ein Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne. Kurz reiste als Regierungschef bereits zwei Mal nach Berlin. Mitte Jänner und Mitte Juni führte er dort bereits Gespräche mit Merkel.i

(APA/dpa/AFP)