Merkel/Macron: Tagung mit Sicht aufs Mittelmeer

Marseille. Der Ort des Treffens hatte Symbolwert: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lud die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in den Pharao-Palast in Marseille ein. Mit Blick auf das Mittelmeer berieten die beiden eine nachhaltige Lösung für die Migration aus Nordafrika und Nahost. Beide stehen innenpolitisch unter Druck und wollen einen Durchbruch erzielen. Paris pocht darauf, dass die Beschlüsse vom Juni-Gipfel endlich umgesetzt werden. Doch sowohl für die Zentren für Flüchtlinge in Nordafrika als auch für zentrale Flüchtlingssammelzentren auf dem Gebiet der EU gibt es bisher kein grünes Licht. Kein Land hat sich bisher bereit erklärt, solche Lager auf seinem Gebiet errichten zu lassen.

Beim EU-Gipfel in Salzburg in knapp zwei Wochen wollen Macron und Merkel gemeinsam eine Durchsetzung der Beschlüsse vorantreiben. Für beide wird die Migrationsfrage wegen des wachsenden Erfolgs rechtspopulistischer Parteien zur politischen Belastung. Macron lässt keinen Zweifel daran, dass er alles daran setzen werde, bei den Europawahlen im kommenden Jahr eine Stärkung rechtspopulistischer Kräfte zu verhindern. Wenn Budapest und Rom der Ansicht seien, dass er ihr „Hauptgegner“ in Europa sei, dann „haben sie recht“, verkündete Macron zuletzt. Anzunehmen ist auch, dass beide, die traditionell über ihre Treffen Stillschweigen bewahren, über die Nominierung des nächsten Kommissionspräsidenten beraten haben. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)