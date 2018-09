EU-Grenzschutzagentur Frontex soll stärker und größer werden

Die EU-Kommission will die Abschiebepraxis der Mitgliedstaaten europaweit vereinheitlichen und verschärfen. Nach einem Bericht der deutschen Zeitung "Welt" legt die Kommission am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vor. Die Grenzschutzbehörde Frontex soll mehr Kompetenzen erhalten und in den Ländern gut ausgebildete „Abschiebeteams“ einsetzen können.



Nach dem Bericht will Brüssel maßgeblich in die bisherigen Kompetenzen der Mitgliedstaaten eingreifen können. So sollen Abschiebungen von illegalen Migranten aus der Europäischen Union, aber auch aus Drittstaaten, erheblich beschleunigt werden.

Die EU-Kommission orte großen Handlungsdruck: 2017 sei laut Angaben aus Brüssel in der EU nur noch etwa jeder dritte illegale Migrant (36,6 Prozent) mit einer Ausweisungsverfügung abgeschoben worden. „Außerdem muss mehr getan werden, um einen effektiven Außengrenzenschutz zu gewährleisten“, zitiert die "Welt" einen Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission für eine Neuaufstellung der EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Vergrößerung von 1500 auf 10.000 Mann geplant

Für den Schutz der Außengrenzen will Brüssel laut "Welt" zwischen 2021 und 2027 insgesamt 35 Milliarden Euro ausgeben, das ist fast dreimal so viel wie bisher. Schon bis 2020 soll Frontex, wie "Die Presse" berichtet hat, von derzeit 1500 auf 10.000 Mann aufgestockt werden.

Um Druck in den Mitgliedstaaten machen zu können, plane Brüssel den Einsatz eigener "Abschiebeteams" auch ohne Zustimmung der jeweiligen Regierung. Ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen und der Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex zählen auch zu den Schwerpunkten der österreichischen Regierung während des EU-Vorsitzes in diesem Halbjahr.

