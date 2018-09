Orbán und die Rache der "migrationsfreundlichen Abgeordneten"

Schon vor seiner um 15 Uhr geplanten Rede im EU-Parlament in Straßburg gab der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán einen kleinen Vorgeschmack: "Im Europaparlament sind die migrationsfreundlichen Abgeordneten in der Mehrheit", sagte er in einer knapp halbminütigen Video-Botschaft, die er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. "Sie schicken sich jetzt an, Rache an Ungarn zu üben, weil die Ungarn entschieden haben, dass ihr Land kein Einwanderungsland wird", führte der rechtsnationale Politiker aus. "Die Wahrheit ist, dass das Urteil gegen uns bereits geschrieben ist."

Orbán wird sich Dienstagnachmittag zum Antrag äußern, der darauf abzielt, gegen Ungarn ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge einzuleiten. Dem Antrag zugrunde liegt ein Bericht der Grünen-Abgeordneten Judith Sargentini. Dieser stellt eine "systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn" fest.

Ob Orbán mit seiner Video-Kritik auch Abgeordnete aus seiner Fraktion gemeint hat, ließ er offen. Denn die EVP, die eruopäischen Konservativen, tun sich schwer mit seiner Partei Fidesz. Die Mitgliedschaft ist wegen der Kritik an Orbáns Regierungsstil seit Jahren umstritten.

Kurz und Weber machen Druck

Dass Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Orbán vor allem in der Migrationsfrage als Verbündeten sieht, stellte er in der Vergangenheit gerne zur Schau. Doch nun ging selbst Kurz im ORF-Sommergespräch Montagabend deutlich auf Distanz zum ungarischen Regierungschef. Er kündigte an, dass die ÖVP-Fraktion am 12. September im Europaparlament für ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn stimmen und die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz ruhend gestellt werde.

Druck kommt auch von Fraktionschef der EVP im EU-Parlament, vom Deutschen Manfred Weber, der nächstes Jahr auch europaweiter Spitzenkandidat der Fraktion werden will und der ebenso ein gutes Einverständnis mit Kurz hat. Bisher hat er Forderungen, Orbáns Fidesz aus der EVP auszuschließen, stets abgewehrt, doch seit er sich bezüglich der EU-Parlamentswahlen aus der Deckung gewagt hat, macht auch er deutlich: Ungarn muss sich bewegen. Zuletzt tat er dies Dienstagfrüh im ZDF Morgenmagazin. Orbán müsse die Sorgen der EU anerkennen und handeln, sagte der CSU-Politiker. "Wenn es keine Bewegung gibt in der Sache, dann wird es für die ungarische Regierung schwierig."

Die Grundrechte der Europäischen Union müssten respektiert werden, sagte er zu Vorwürfen, dass Ungarns Regierung Rechtsstaatsprinzipien verletze und etwa gegen Nicht-Regierungsorganisationen vorgehe. Für die EVP, der auch Orbáns Fidesz-Partei angehört, gebe es bei den Grundrechten "keinen Mitgliedsrabatt" und "keine Verhandlungsmasse".

Eine Rede als Ausweg

Auf die Frage, ob die EVP am Mittwoch für ein EU-Strafverfahren gegen Ungarn stimmen würde, sagte Weber, sollte Orbán sich nicht bewegen, werde es bei der Fraktionssitzung am Abend "sehr, sehr schwierige Debatten geben". Die CDU-Führung befürwortet in diesem Fall, dass die EVP am Mittwoch für die Einleitung eines sogenannten Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn stimmt, das zum Verlust der Stimmrechte des Landes in der EU führen könnte. Es gehe "um die Seele des Kontinentes und die muss verteidigt werden", sagte Weber und betont: "Bisher war er zum Kompromiss fähig und bereit und heute wird sich zeigen, ob er das auch in Zukunft ist."

Es wird also darauf ankommen, was Orbán tatsächlich sagt. Möglicherweise könnten vage Andeutungen der EVP allerdings ausreichen, es wird Raum für Spekulationen geben, Orbáns Worte werden wohl unterschiedlich ausgelegt werden können. Sollte die EVP tatsächlich gegen Ungarn stimmen, könnte das die Fidesz längerfristig kränken. Die rechte Fraktion rund um FPÖ, italienischer Lega (Salvini) und französischem Rassemblement National (Le Pen) würden Orbán gerne in deren Mitte sehen, wie auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Facebook erneut betonte.

