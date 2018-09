Ungarn: Nun gilt Sebastian Kurz als Soros-Agent

Budapest. Das Europaparlament stimmt am Mittwoch über den Start eines Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn ab – weil die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei die Grundwerte der EU systematisch verletze. In diesem Zusammenhang fordern Linke, Grüne und Sozialdemokraten lauter denn je, was sie immer schon fordern: Die christdemokratische Parteienfamilie EVP möge Orbán und Fidesz doch bitte die Tür weisen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2018)