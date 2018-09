Šefčovič will Juncker nachfolgen

Brüssel. Die Liste der möglichen Spitzenkandidaten der europäischen Parteiengruppen für die Europawahl im Mai 2019 komplettiert sich nach und nach. Am Montag warf Maroš Šefčovič , der Vizepräsident der Europäischen Kommission, seinen Hut für die Sozialdemokraten in den Ring. Er gab im Europaparlament eine kurze Presseerklärung und versandte zudem eine entsprechende Botschaft an alle Mitglieder der Gruppe der Sozialisten und Demokraten (S&D). „Ich weiß, dass wir sehr bald weitere Kandidaten haben werden, und ich möchte Ihnen im Voraus meine Loyalität, Freundschaft und Kameradschaft versichern“, schrieb er.

Der 52-jährige frühere slowakische Diplomat gehört seit 2009 dem Kollegium der Kommissare an. Dort ist er derzeit für die Energieunion zuständig, also die Modernisierung der europäischen Energiesysteme im Lichte der Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzakkord.

Grüne Kandidaten bereit

Anfang November wird die Parteienfamilie ihren Spitzenkandidaten küren, der im Falle eines Wahlsieges in die engere Ziehung für den Posten des Nachfolgers von Jean-Claude Juncker käme. Für Europas Sozialdemokratie stehen die Chancen eher schlecht; sie erwarten einen Verlust von bis zu einem Drittel ihrer Mandate.

Ebenfalls am Montag erklärten die belgische Senatorin Petra De Sutter, der niederländische Europamandatar Bas Eickhout, die derzeitige Fraktionsführerin im EU-Parlament Ska Keller aus Deutschland sowie Atanas Schmidt aus Bulgarien, für die Grünen als Spitzenkandidaten ins Rennen gehen zu wollen. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2018)