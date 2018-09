EU-Gipfel: Der schwere Kraftakt von Salzburg

Brüssel/Salzburg. Wenn Maximalforderungen aufeinanderprallen, ist Kompromiss unmöglich: Diese Feststellung ist banal, beschreibt aber den politischen Stillstand in Europa. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, mahnte zum Auftakt des informellen Gipfeltreffens in Salzburg am Mittwoch die anwesenden 28 Staats- und Regierungschefs dazu, die „gegenseitigen Schuldzuweisungen“ in Sachen Migration zu beenden. „Anstatt politische Vorteile aus der Situation zu ziehen, sollten wir uns darauf konzentrieren, was funktioniert“, mahnte Tusk. Was also ist nötig, damit Bewegung in den festgefahrenen Karren Europa kommt? Wer muss wo nachgeben, um was zu erreichen? Ein Überblick der fünf Schlüsselthemen des Salzburger Treffens.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)