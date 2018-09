Kern "überrascht" europäische Genossen mit Spitzenkandidatur

Wien/Salzburg/ Berlin. Am Mittwoch ließ Christian Kern die Katze auch offiziell aus dem Sack. Der SPÖ-Chef kündigte in Salzburg an, sich als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten (SPE) bei der EU-Wahl im Mai 2019 zu bewerben. „Rechte Kräfte wollen Europa vernichten“, deshalb trete er an, um das Erbe der Gründungsväter der EU zu bewahren. Mit seinen Plänen erstaunt Kern Freund und Feind. Eine seiner wichtigsten und mächtigsten Verbündeten auf europäischer Ebene wäre SPD-Chefin Andrea Nahles. Doch wer glaubt, Kern hätte sich längst breite Unterstützung seiner deutschen Genossen gesichert, der irrt.

Wie „Die Presse“ erfuhr, reagierte das unmittelbare Umfeld von Nahles am Dienstagnachmittag „überrascht“ auf die Ankündigung von Kern, sich vom SPÖ-Vorsitz zurückzuziehen und auf Europa zu konzentrieren. Auch Udo Bullmann, der deutsche SPE-Fraktionschef im Europaparlament, erklärte in Salzburg, nichts von Kerns Ambitionen gewusst zu haben. Allerdings soll Kern in den vergangenen Tagen in regem Kontakt mit Nahles persönlich gestanden sein. Ob sie sich dabei auf Kern als Spitzenkandidaten festgelegt hat, ist nicht bekannt.

Kern hatte zuletzt zwar eine auffällige Reisediplomatie quer durch Europa entfaltet, die ihn nach Schweden, Osteuropa und Berlin führte. Doch wirklich gut vorbereitet scheint seine Kampagne nicht zu sein. In Salzburg gab er selbst zu, dass der Prozess "holprig gelaufen" sei, er werde aber in den nächsten Wochen Gespräche mit seinen EU-Parteikollegen führen.

Nach Informationen der „Presse“ startete der SPÖ-Vorsitzende erst am Mittwochfrüh einen Rundruf unter Europas sozialdemokratischen Parteichefs. Beim SPE-Treffen am Rande des EU-Gipfels in Salzburg war keine Vorentscheidung zu erwarten. Die meisten Anführer der sozialdemokratischen Parteien dürften sich noch längere Zeit bedeckt halten, wen sie als SPE-Spitzenkandidaten für die Europawahl auf den Schild heben. Offiziell beworben hat sich erst einer: der slowakische EU-Energiekommissar Maroš Šefčovič.

Die vielen möglichen Konkurrenten des Christian Kern

Šefčovič werden jedoch geringe Chancen eingeräumt. Dem Vernehmen nach unterstützen ihn nur drei europäische Schwesterparteien. Als aussichtsreicher gilt der niederländische EU-Vizekommissionspräsidenten Frans Timmermans, der seine Kandidatur schon länger lanciert. Kein Geheimnis ist auch, dass der französische Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici mit dem Gedanken spielt, seinen Hut in den Ring zu werfen. Doch es ist fraglich, ob ihn der eigene Staatspräsident, Emmanuel Macron, goutiert. An der Gerüchtebörse wird derzeit der Name des italienischen Ex-Premier Paolo Gentiloni hoch gehandelt. Und auch die Spanier könnten, wie es heißt, noch einen Bewerber für die SPE-Spitzenkandidatur ins Rennen schicken. Um seine europäischen Karriereträume zu verwirklichen, müsste Christian Kern also noch einige Konkurrenten aus dem Feld schlagen.