Europawahl 2019: Kerns mögliche Konkurrenzen

Brüssel/Salzburg. „Ich bemühe mich gerade, dass wir einen geeigneten Kandidaten finden, der nicht ich bin“, lautete am 23. Mai im Brüssel Christian Kerns dezidierte Antwort auf die Frage der „Presse“, ob er sich für Europas Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in die Europawahl 2019 begeben werde. „Es gibt einige Persönlichkeiten in Europa, die dafür geeignet sind, damit meine ich nicht mich. Es braucht eine positive sozialdemokratische Figur, die in der Lage ist, über die Grenzen hinaus zu wirken.“

Kern hatte an diesem Tag in Brüssel hochrangige Sozialdemokraten getroffen, unter anderem Frans Timmermans, den Vizepräsidenten der Kommission. Seine Ansprache vor versammelter Fraktion im Europaparlament sei sehr positiv aufgenommen worden, berichteten Teilnehmer. Frühere Regierungschefs, die eloquent über Europa und die Herausforderungen moderner linker Politiker sprechen können: Diese sind derzeit nicht dicht gesät.

„Einer der am wenigsten Erfolglosen“

Einen „der am wenigsten erfolglosen Sozialdemokraten Europas“ nannte Pepijn Bergsen, der für Österreich zuständige Analyst der Economist Intelligence Unit, den Ex-Bundeskanzler. Das trifft die Malaise dieser einstigen europaweiten Massenpartei. Und es trifft auch das stärkste Atout Kerns, der sich nun doch entschlossen hat, seinen Hut in den Ring zu werfen. Aber reicht das, um beim Parteikongress am 7. und 8. November in Lissabon gekürt zu werden?

Die Chancen Kerns werden von der ausreichenden Unterstützung der anderen sozialdemokratischen Parteichefs abhängen. Aus der SPÖ-Zentrale heißt es, die Kandidatur sei „selbstverständlich bereits mit Amtskollegen abgesprochen“ gewesen. Einige „bedeutende Parteichefs“ sähen ihn gern als Spitzenkandidaten. Er würde im Gegensatz zum aussichtsreichsten Kandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, Regierungserfahrung mitbringen. Seine Chancen würden deutlich steigen, wenn er auch von Frankreichs Staatspräsidenten, Emmanuel Macron, unterstützt würde. Im Mai, nach der Brüsseler Visite, war er mit ihm in Paris zusammengetroffen. Dabei soll die EU-Wahl Thema gewesen sein.

Doch zumindest bei der wichtigsten Partei, der deutschen SPD, hat sich Kern erst am Mittwoch gemeldet. Im Umfeld der Parteivorsitzenden Andrea Nahles war man von Kerns Ambitionen „überrascht“, erfuhr „Die Presse“ aus mehreren Quellen.

Zudem stehen ihm mindestens drei europaweit exzellent vernetzte Konkurrenten im Weg. Maroš Šefčovič, slowakischer Vizepräsident der Kommission, hat nur Außenseiterchancen. Für ihn spricht aber, dass es zumindest einen osteuropäischen Anwärter im Brüsseler Postenkarussell braucht. Der Niederländer Timmermans wiederum will unbedingt in Brüssel bleiben, „um den Job zu vollenden“, wie sein Umfeld lanciert. Dass seine Partei, die PvdA, stark dezimiert und in Opposition ist, tut nichts zur Sache: Im aktuellen Den Haager Koalitionsabkommen ist entgegen langjähriger Usancen nicht festgeschrieben, welche Regierungspartei den Kommissionsposten erhält. Wenn Timmermans kraft seiner jetzigen Rolle ein möglichst einflussreiches Amt für die Niederlande herausholen könnte, würde ihm Regierungschef Mark Rutte, dem eigene Ambitionen in Richtung Präsident des Europäischen Rats (also Nachfolge von Donald Tusk) nachgesagt werden, den Vortritt lassen. Frankreichs EU-Kommissar und früherer Finanzminister Pierre Moscovici hat ebenfalls Interesse bekundet, zu kandidieren. Doch würde Macron ihn unterstützen?

Und abseits dieser Namen: Wird mindestens eines der hohen EU-Ämter an eine Frau gehen? Diesfalls tippen viele Beobachter auf die frühere dänische Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)