EU will in Migrationsfrage mit Ägypten kooperieren

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich beim Salzburger EU-Gipfel auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit Ägypten in den Bereichen Migration und Wirtschaft verständigt. Dies war nach dem Abendessen der EU-Spitzen aus Ratskreisen zu vernehmen. Die EU soll demnach umgehend Beratungen über eine engere Kooperation mit dem nordafrikanischen Staat aufnehmen.

Ägypten sei zu solchen Gesprächen auch bereit, erklärte ein EU-Diplomat. Erste Details und ein mögliches Treffen der EU mit der Arabischen Liga im Februar soll EU-Ratspräsident Donald Tusk kommenden Sonntag mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi am Rande der UNO-Vollversammlung New York besprechen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben in Salzburg ihre Unterstützung für die Initiative zugesichert. Zustimmung gab es auch für einen Gipfel in Ägypten, bei dem die regionale Situation sowie die Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Migration besprochen werden sollen.

Ägypten könnte damit das erste nordafrikanische Land werden, das in Sachen Flüchtlingen offiziell mit der EU kooperiert. Bereitschaft für eine "vertiefte Zusammenarbeit" bei Wirtschaft und Migration gebe es. Die Gespräche sollten auf Augenhöhe erfolgen, so der EU-Diplomat. Ägypten habe demnach schon zuletzt große Leistungen im Kampf gegen illegale Migration erbracht. Seit 2016 sei kein Boot mehr mit Flüchtlingen aus Ägypten in der EU angekommen. Der nordafrikanische Staat sei daher schon jetzt ein verlässlicher Partner, ein wichtiger regionaler Player und leiste einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in der Region, hieß es nach dem Abendessen der EU-Spitzen.

EU-Ratspräsident Tusk und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatten im Vorfeld des Salzburger Gipfels vergangenen Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi erste Gespräche über eine mögliche Kooperation und einen Gipfel in Ägypten geführt.

(APA)