Frage an Orban: "Wie gefällt es Ihnen im Westen?"

Darauf war Viktor Orban nicht gefasst: Beim obligatorischen "Doorstep" vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Salzburg wurde Ungarns Regierungschef vom ORF-Interview-Satiriker Peter Klien gefragt: "Wie gefällt es Ihnen im Westen?" Der ungarische Premier, der wegen seiner Politik in der EU umstritten ist, antwortete nur kurz, er verstehe die Frage nicht, Ungarn sei bereits Teil des Westens.

(APA)