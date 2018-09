Köstinger: Kleinbauern sollen mehr EU-Förderung bekommen

Die EU-Landwirtschaftsminister, die sich ab dem heutigen Montag zum informellen Rat auf Schloss Hof in Niederösterreich einfinden, werden unter anderem über ein großes Thema beratschlagen, bei dem sich kein Kompromiss abzeichnet: Die künftige Verteilung des EU-Agrarbudgets, das durch den Brexit ab 2019 deutlich geringer ausfallen wird als bisher. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht ein Kürzung des Agrarbudgets von rund fünf Prozent vor.

Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) räumt im Ö1-Morgenjournal ein, dass eine Einigung schwierig werden wird. Österreich unterstützt die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Pläne, wonach es eine Förderobergrenze pro Betrieb geben sollte. Viele, vor allem osteuropäische Länder mit Großbetrieben, lehnen diese geplante Regelung aber ab. "Es geht darum", sagt Köstinger, "wie wir die Gelder gerechter verteilen können. Wir wollen eine Umverteilung von den großen Agrarbetrieben hin zu Familienbetrieben".

Dies hat auch der Chef des Europäischen Rechnungshofes gefordert. "Wir Rechnungsprüfer haben Zweifel, dass die Zielsetzung in der Agrarpolitik noch den Vorgaben in den Verträgen entspricht", sagte Klaus-Heiner Lehne den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Massive Strukturveränderungen in der Landwirtschaft hätten dazu geführt, dass die klassische Aufgabe der Landschaftspflege durch bäuerliche Betriebe in bestimmten Regionen unzureichend erfüllt werde, so Lehnen. Zum Teil sei eine Agrarindustrie entstanden, in der sogar Aktiengesellschaften tätig seien. Die Förderung solcher Betriebe in diesem Umfang, ohne dass es Kappungsgrenzen gibt, mache wenig Sinn, sagte Lehne.

Bessere Kennzeichnung

Verbessert werden soll künftig auch die Kennzeichnung von Lebensmittel, Österreich möchte auch - so wie es Frankreich bereits eingeführt hat - auch in verarbeiteten Produkten die Herkunft der Lebensmittel besser kennzeichnen. Also etwa: Woher kommt das Fleisch, das in einer Wurst verarbeitet wurde. Man beobachte die Erfahrungen in Frankreich genau, so Köstinger, und hoffe, dass man 2019 ein ähnliche Kennzeichnung auch in Österreich einführen könne.

>>> Bericht im Ö1-"Morgenjournal"

