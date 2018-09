"Ausverkauf der Demokratie": NGOs kritisieren Konzerneinfluss in EU

"Gekaperte Gesetzgebung." Diesen Titel trägt ein am Montag veröffentlichter Bericht des NGO-Zusammenschlusses "Alter EU". Der Untertitel: "Wenn Konzerne politische Prozesse dominieren und unsere Rechte bedrohen." In dem 132 Seiten umfassenden Schriftstück hat die "Allianz für Lobbytransparenz und ethische Regeln in der Europäischen Union" (so der volle Name der Vereinigung) acht Fallstudien aufgelistet, die sich etwa mit der Rolle von Banken, der Sicherheits-, Emmissions-, Finanz- und Handelspolitik, der Erdgaswirtschaft und dem Datenschutz in der EU befassen.

Der Tenor: Bürgern seien die Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene oftmals zu weit entfernt von ihrer Lebensrealität, großen Konzernen hingegen nicht, weshalb diese nach Möglichkeiten suchten, auf die Gesetzgebung einzuwirken. In dem Bericht ist in diesem Zusammenhang gar von einem "Ausverkauf der Demokratie" die Rede. Oder, etwas ausführlicher:

"Internationale Konzerne unterhalten in Brüssel gut besetzte Büros und bezahlen Lobbyagenturen fürstlich für ihre politischen Kontakte und ihr Know-how. Sie stoßen auf offene Ohren und bieten den politischen Entscheidungsträgern und Regulierern im Gegenzug ihr detailliertes Fachwissen an. Sie stellen ehemalige Politiker und hohe Beamte ein und profitieren damit von deren Insiderwissen und Kontakten. Und sie schüren Angst mit der Drohung, ihre Standorte aus Europa in Länder mit

geringeren Kosten und weniger Regulierung zu verlegen: Der

drohende Verlust von tausenden Arbeitsplätzen ist eben eine effektive Verhandlungsstrategie. Wirken mehrere dieser Faktoren zusammen, kann man von 'Regulatory Capture' oder 'Corporate Capture' sprechen, also der Vereinnahmung von politischen Prozessen und letztlich auch Gesetzen durch Unternehmen. "

Kritik an "exklusiven Stelldicheins und Cocktails"

Eine der acht Fallstudien beschäftigt sich mit dem Thema Handelspolitik, wozu es im Bericht heißt: "Von der Handels- und Investitionspolitik der EU – und somit von den weitreichenden Handelsabkommen, wie sie kürzlich mit Kanada und Japan abgeschlossen wurden – profitieren allen voran große Unternehmen, und das oft zum Nachteil von Arbeitnehmer/innen, Verbraucher/innen und der Umwelt. Daran zeigt sich, dass die Handelspolitik in starkem Maße von Unternehmen für Unternehmen gemacht wird."

Zur Illustration wird unter anderem das "Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft", kurz TTIP, angeführt. Hier seien im Hintergrund lange Gespräche geführt worden, bevor die Öffentlichkeit überhaupt eine Ahnung von den Vorhaben hatte, wird beanstandet. Von "exklusiven Stelldicheins und Cocktails" wird geschrieben - sowie von Banden zwischen den Entscheidungsträgern.

An derartigen Vorgängen stößt sich auch "Attac Österreich", eine der rund 200 Interessengruppen, die "Alter EU" angehören. Auf der Webseite der Interessenvereinigung heißt es mit Verweis auf den Bericht: "Ein Beispiel für den gefährlichen Einfluss der Konzerne ist das vehemente Eintreten der politischen Eliten für Handelsabkommen wie TTIP und CETA", kritisiert Alexandra Strickner. Konkret: "Diese Abkommen schränken nicht nur politische Handlungsspielräume ein. Sie geben Konzernen mittels einer exklusiven Paralleljustiz die Macht, ihre Profitinteressen über demokratische Entscheidungen zu stellen."

Gemeinwohl in den Vordergrund rücken

Das Fazit von "Alter EU" lautet letztlich: nicht länger "totschweigen", wie es am Ende des "Gekaperte Gesetzgebung"-Berichts formuliert wird. Das "Gemeinwohl" müsse wieder in den Vordergrund gerückt werden, so der Appell, die Transparenz gehöre ausgebaut, "damit Bürger und Zivilgesellschaft sehen können, wer Einfluss auf Gesetze nimmt". Weitere Punkte: "Geld" müsse "aus der Politik herausgehalten" werden, die "politische Macht in den großen Unternehmen eingeschränkt" werden und: "In außerordentlichen Fällen, wenn unvereinbare Widersprüche

zwischen den Interessen der Wirtschaft und denen der Allgemeinheit bestehen, sollte die Einrichtung einer klaren Trennung zwischen Regulierern und Regulierten in Betracht gezogen werden."

Alter EU Die Allianz für Lobbytransparenz und ethische Regeln in der Europäischen Union" (Alter EU) stellt laut Eigendefinition einen Zusammenschluss von mehr als 200 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften dar, die das Ziel verfolgen, den Einfluss von Konzernlobbying in der EU-Politik zurückzudrängen. Im Europawahlkampf 2014 leitete Alter EU die Kampagne "Politics for People" - unterstützt von 180 Europa-Abgeordneten, die sich dazu verpflichteten, "dem übermäßigen Lobbyeinfluss von Banken und großen Unternehmen die Stirn zu bieten".

>>> Bericht von "Alter EU"

>>> Bericht von "Attac Österreich"

