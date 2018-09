Labour offen für zweites Brexit-Referendum

Die größte britische Oppositionspartei Labour steht einer zweiten Abstimmung zum Brexit offen gegenüber - mit einer Option auf einen Verbleib in der EU. Das gab am Dienstag der Brexit-Sprecher der Partei Keir Starmer bekannt. Die Partei hat sechs Kriterien festgelegt, die sie jedem Brexit-Deal unterziehen würde. Unter anderem, ob das Abkommen in Zukunft eine enge Partnerschaft mit der EU garantiere und Großbritannien auch künftig Vorteile garantiere, die es jetzt als Mitglied der Zollunion und des gemeinsamen Marktes genieße.

Die britische Premierministerin Theresa May aber steuere darauf hin, bei diesen Herausforderungen zu versagen, sagte Starmer. Labour werde einen harten Brexit oder einen Ausstieg ohne Abkommen nicht dulden. Damit erhöht Labour den Druck auf die britische Premierministerin vor dem Parteitag der Tories kommende Woche: Sechs Monate vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU sind die Verhandlungspositionen zwischen Brüssel und London festgefahren. Sollte bis Ende März 2019 kein Abkommen stehen, droht Großbritannien ein chaotischer Brexit mit fatalen Folgen.

(Reuters)