Alexander Stubb will ebenfalls kandidieren

Brüssel. Christian Kern (SPÖ) dürfte nicht der einzige ehemalige Regierungschef bleiben, der bei der Europawahl neu antritt. Aus Kreisen der Europäischen Volkspartei (EVP) heißt es, auch der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb möchte ins Rennen einsteigen. Er will in der EVP gegen Manfred Weber (CSU) auch als möglicher Spitzenkandidat antreten. Stubb von der Nationalen Sammlungspartei war noch kürzer als Kern an der Spitze der Regierung – zwischen Juni 2014 und Mai 2015.

Stubb ist international gut vernetzt, er spricht fließend Englisch, Französisch und Deutsch. Als Vertreter eines kleinen EU-Lands werden ihm durchaus Chancen eingeräumt, sich in der Parteienfamilie gegen Weber durchzusetzen. In der EVP könnte außerdem noch Brexit-Verhandler Michel Barnier antreten. Gelingt es der Europäischen Volkspartei, aus der Europawahl 2019 als stärkste politische Kraft hervorzugehen, würde der Spitzenkandidat mit großer Wahrscheinlichkeit auch nächster Kommissionspräsident. Die Sozialdemokraten müssen mit Verlusten rechnen. Sie hätten nur in einem Wahlbündnis eine Chance. (wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)